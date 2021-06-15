Женевский разговор. Все, что важно знать о встрече Байдена и Путина

Российско-американский саммит состоится спустя два месяца после того, как идею такой встречи Байден предложил Путину в телефонном разговоре (13 апреля). Переговоры пройдут в «самой низкой точке отношений» США и России за последние годы — с такой оценкой президента РФ впоследствии согласился американский лидер.





Накануне знаковой встречи НВ напоминает главные факты о ней.





Где и как пройдет встреча: локация и меры безопасности

Изначально одним из условий Байдена, который первым озвучил Путину идею организовать двустороннюю встречу, было ее проведение «в третьей стране». 25 мая Белый дом и Кремль подтвердили, что такой нейтральной территорией станет Швейцария, а встреча состоится 16 июня в Женеве.





Позже стало известно, что главной локацией переговоров Путина и Байдена станет старинная вилла Ла Гранж в Женеве. Поместье на левом берегу Женевского озера было построено в XVIII веке по заказу швейцарского банкира Марка Луллена. Его дети позже продали особняк судовладельцу Франсуа Фавру, чьи потомки в начале ХХ века передали виллу в распоряжение города.





Сейчас вилла Ла Гранж является собственностью муниципалитета Женевы. Окрестный парк с крупнейшим в кантоне розарием в обычные дни открыт для публики, а внутрь самой виллы пускают плановые экскурсии.





Однако еще на прошлой неделе швейцарская полиция и армия закрыли парк вокруг поместья, установив блокпост и специальные заграждения. Кроме того, были сокращены маршруты двух троллейбусов, следовавших до Женевского озера: теперь они разворачиваются вдалеке от виллы.





В Женеве приняты и другие меры безопасности: на период с 15 по 17 июня власти Швейцарии частично закрыли воздушное пространство страны. Ограничение введено на полеты над Женевой, но не касается коммерческих рейсов из международного аэропорта Женевы.





Также известно, что швейцарские власти готовы привлечь вооруженные силы и задействовать несколько единиц бронетехники для обеспечения безопасности во время саммита. Городские власти также порекомендовали компаниям перевести своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.





Американская делегация, как ожидается, разместится в отеле Intercontinental возле штаб-квартиры ООН в Женеве, тогда как россияне, вероятно, поселятся в Mandarin Oriental на берегу Роны.





Что известно о графике и формате переговоров

Байден прибудет в Швейцарию в финале своего большого европейского турне — первой зарубежной поездки на посту президента.





До этого он успел посетить Великобританию и Бельгию, заручившись поддержкой своих европейских и других западных союзников. Байден принял участие в саммите Большой семерки, саммите НАТО и пообщался с лидерами Евросоюза, а также провел множество двусторонних встреч.





Путин приедет в Женеву в день встречи, 16 июня.





Согласно обнародованному Кремлем плану, американско-российский саммит будет состоять из нескольких частей и продлится 4−5 часов с учетом перерывов:





после прибытия в Женеву президенты США и России прибудут на виллу Ла Гранж, где их встретит президент Швейцарии Ги Пармелен;





далее состоится церемония фотографирования, швейцарский президент Ги Пармелен выступит с приветственной речью;





на 13:00 запланировано начало встречи Джо Байдена и Владимира Путина (в ней примет участие узкий состав представителей делегаций с обеих сторон, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и главу МИД РФ Сергея Лаврова);





после встречи Байдена и Путина американская и российская делегации проведут переговоры в расширенном составе;





запланирован перерыв на чай и кофе;





делегации продолжат переговоры в расширенном составе;





саммит завершится отдельными пресс-конференциями Байдена и Путина — давать совместный брифинг журналистам они не планируют.





Об отказе от совместной пресс-конференции двух президентов стало известно за несколько дней до саммита. По информации The New York Times, на проведении такого брифинга настаивала российская сторона, однако Белый дом не согласился на такой вариант. В администрации Байдена негласно пояснили NYT, что «помнят о том, как Путин, казалось, переиграл Трампа в Хельсинки» — после их встречи в 2018 году.





Поясняя такой шаг публично, Байден отчасти подтвердил эту версию. Он объяснил журналистам, что не хочет, чтобы пресс-конференцию обсуждали вместо итогов встречи в Женеве.





«Это не соревнование в том, кто может добиться большего успеха перед пресс-конференцией или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал понять, какие есть условия для улучшения отношений с Россией», — отметил Байден.





По словам президента США, он не хочет отвлекать внимание на то, как «они пожали друг другу руки, кто больше разговаривал и все остальное».





Американские СМИ обращают внимание и на тот факт, что Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа в 2018 году, не будет общаться с Владимиром Путиным полностью тет-а-тет (на встрече в Хельсинки присутствовали лишь переводчики).





Как ожидается, в переговорах в узком формате примут участие и помощники президентов, и главы внешнеполитических ведомств обеих стран.





Точная продолжительность переговоров Байдена и Путина в узком формате пока неизвестна. «Все зависит от того, как пройдет дискуссия», — заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.





О чем будут говорить президенты

В Кремле уверяют, что Москва и Вашингтон заранее согласовали повестку саммита и «проговорили очередность вопросов, которые будут обсуждать». В Белом доме обещали, что Байден коснется всех важнейших моментов двусторонних отношений и агрессивных действий России, вызывающих возмущение в мире.





Как ожидается, среди таких тем будут:





агрессия России в Украине, включая недавное стягивание российских войск в Крым и к восточной границе с Украиной (Байден намерен заявить, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны, анонсировали в Белом доме);





отравление, последующее задержание и заключение Алексея Навального;





вероятное вмешательство России в американские выборы и российские кибератаки в США;





поддержка Москвой режима Александра Лукашенко и его недавние действия (принудительная посадка рейса Ryanair и задержание Романа Протасевича);





вопросы стратегической стабильности и договоренности об ограничении вооружений, включая ядерные;





состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы экономического сотрудничества между странами;





региональные проблемы и конфликты (Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, в Афганистане, на Корейском полуострове, Нагорном Карабахе);





глобальная борьба с киберпреступностью;





климатические проблемы;





тема Арктики.





Как готовился к встрече Байден и чего ждет от Путина

В начале европейского турне первой четы США журналисты спросили Джилл Байден, готов ли ее муж ко встрече с Путиным. В ответ на это супруга президента воскликнула: «О, мой бог! Он даже чересчур готов».





Американские СМИ подтверждают ее слова множеством инсайдерской информации о том, насколько тщательно Джо Байден готовился к переговорам со своим российским коллегой.





По информации журнала Time, который ссылается на трех высокопоставленных чиновников администрации Байдена, важной частью его подготовки стали ежедневные брифинги с участием представителей разведсообщества США.





На этих брифингах ведущей фигурой стал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс — бывший посол США в Москве, работавший с госсекретарем Джеймсом Бейкером во время распада Советского Союза. Он выступил за то, чтобы вернуться к сдерживанию России «в условиях холодной войны».





А портал Axios сообщает, что Байден также собрал группу экспертов по России, с которыми обсуждал предстоящую встречу с Путиным. В этот круг вошли бывшие послы США в России времен Барака Обамы (Майкл Макфол и Джон Теффт), а также наиболее профессиональные специалисты, ранее работавшие в администрации Дональда Трампа и приходившие в ужас от его попыток заигрывать с президентом РФ.





Среди них Фиона Хилл, бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам, которая позже выступила свидетелем в процессе первого импичмента Трампа.





Именно эта группа экспертов предположительно посоветовала Байдену не проводить общую с Путиным пресс-конференцию, чтобы не дать ему затмить и извратить суть частных переговоров новыми публичными заявлениями.





Специалисты по России также согласились с подходом, которого намерен придерживаться Байден: вести откровенный разговор, не оставляющий Путину сомнений в позиции Белого дома по широкому кругу вопросов — от хакерских атак до прав человека.





В Белом доме обещают, что встреча Байдена с Путиным будет «будет откровенной и прямолинейной», а ее лучшим результатом стали «стабильные и предсказуемые» отношения с Москвой. Сам президент США неоднократно отмечал, что не ждет прорывных результатов от переговоров.





По его словам, будущее отношений Москвы и Вашингтона будет зависеть от того, готова ли Россия действовать в соответствии с международными нормами. На встрече с Путиным он попытается понять, «какие условия есть для улучшения отношений с РФ», однако готов к тому, что Кремль не изменит свое поведение после переговоров в Женеве.





«Автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед обществом. Вполне может случиться так, что если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», — заявил Байден.





Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, почему так может произойти, Байден рассмеялся и добавил: «[Потому что] это Владимир Путин».





Что говорил накануне переговоров Путин

Российский президент также заявлял, что «не ждет каких-то прорывов по результатам этой встречи». «Но думаю, что, несмотря на противоречия […] все-таки у нас есть совпадающие интересы», — заявил Путин 4 июня.





При этом он назвал Байдена «очень опытным человеком, который всю жизнь в политике». «Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. И очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами», — добавил Путин.





Остудить накал: что пишут о грядущей встрече мировые СМИ

Американские и европейские издания сходятся во мнении, что от женевской встречи Путина и Байдена не стоит ждать громких решений, подписания знаковых документов либо прорывных договоренностей.





Журнал Time прогнозирует, что Байден проведет жесткие переговоры с президентом России. Их целью называют попытку ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, «обуздав авантюризм Путина». «Куда бы Путин ни пошел, он должен встречать сопротивление», — заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации президента США.





«Цель встречи — снизить температуру [в отношениях США и РФ]», — озвучил в комментарии Axios схожую цель Сэмюэль Чарап, бывший чиновник Госдепартамента США при Обаме, ныне специалист по Росси и Евразии в Rand Corporation. «Вы же не хотите заставить их говорить вещи, которые разлетятся на громкие заголовки или увеличат дистанцию ​​между ними», — прокомментировал Чарап подготовку Байдена ко встрече.





The Washington Post ранее писала, что «ожидания Белого дома от встречи невысоки»: в данном случае нет места ни «перезагрузке», которой добивался Барак Обама, ни «странному радушию», которое было в отношениях Трампа с Путиным. Вместо этого Байден попытается нащупать «хоть какие-то точки соприкосновения для обсуждения дальнейших шагов со своим противником».





60 лет спустя. Что напоминает встреча Байдена и Путина?

Встречу Байдена и Путина наиболее часто сравнивают с переговорами президента США Рональда Рейгана с советским лидером Михаилом Горбачевым, которые прошли в Женеве в 1985 году. Тогда главной темой была гонка ядерных вооружений, а встреча двух лидеров «помогла разрядить напряженность холодной войны» и заложила основу дальнейшей дружбы двух лидеров, напоминала New York Times.





Однако в случае Байдена и Путина таких ожиданий нет. «Сказать, что отношения между двумя лидерами напряженные, было бы преуменьшением», — подмечает NYT, напоминая, что Байден совсем недавно фактически назвал Путина «убийцей».