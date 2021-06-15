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МВД РФ: Тихановская исключена из базы розыска на основании решения белорусских правоохранителей

Светлана Тихановская исключена из базы межгосударственного розыска на основании решения белорусских правоохранителей, заявили в МВД РФ.


Как сообщалось ранее, лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц. Однако и причине ее "исчезновения" их этой базы официально ничего не было известно.

И вот сегодня МВД России пояснило РИА Новости, что исключило Тихановскую из базы межгосударственного розыска на основании решения белорусских правоохранителей
"Белорусский партизан"
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