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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Список политзаключенных пополнился еще двумя фамилиями

Беларуские правозащитники признали политзаключенными Андрея Колоса и Евгения Зелковского, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Колос получил три года «химии» по статье о хулиганстве. Вместе с другими он вывесил чучело, похожее на Лукашенко, на дереве. К чучелу были прикреплены листы бумаги с надписями «украл голоса» и «осудил невиновных».

Правозащитники считают, что целью действий Колоса было выражение протеста, что попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не может считаться хулиганством.

Зелковский получил 3,5 года колонии по статье о хулиганстве за установку флагов с коробками, которые, согласно следствию, можно было принять за взрывные устройства. В коробках были карикатуры на омоновцев и петарда без содержимого.

«Действия обвиняемого носили исключительно протестный характер и являлись высказыванием мнения автора на общественно-политические события в стране и не были циничного или оскорбительного содержания, не призывали к насильственным действиям, не носили общественно-опасный характер», – заявляют правозащитники.

Правозащитники требуют освободить Колоса и Зелковского, как и всех других политзаключенных.
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