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Какой месседж пошлет Джо Байден белорусским властям

Не исключено, что американская сторона затронет тему Беларуси, заявил  журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя предстоящую завтра в Женеве встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Какой месседж пошлет Джо Байден белорусским властям
«Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Беларусь, пишет belmarket.by. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более они обсуждали это все с союзниками», — сказал  Ушаков.

В последние месяцы, напомним, США на разных уровнях продолжали активно высказываться относительно ситуации в Беларуси. Главными источниками таких заявлений были брифинги Государственного департамента, посольство США в Беларуси и назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер, которая так и не смогла полноценно приступить к своим обязанностям.

Риторика в стиле обвинений


В конце марта был опубликован ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире. В разделе, посвященном Беларуси, говорится о том, что после президентских выборов 9 августа в стране начались массовые протесты против фальсификаций на выборах и насилия сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстраций. Среди нарушений прав человека в Беларуси авторы доклада называют: пытки в местах содержания под стражей и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с задержанными; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; произвольные аресты и задержания; наличие политзаключенных; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь; серьезные ограничения свободы слова, прессы и интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты либо судебное преследование журналистов, цензуру, блокировку сайтов и интернета.

Уже 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию под названием «Поддержка народа Беларуси и его демократических устремлений, осуждение фальсификации выборов и последующих жестоких репрессий против мирных демонстрантов со стороны нелегитимного режима Лукашенко». В резолюции говорится, что «выборы в Беларуси 9 августа 2020 года не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому Палата представителей не признает Александра Лукашенко законным президентом страны». В резолюции отмечается также, что за месяцы, прошедшие после выборов, белорусские власти «произвольно задержали и жестоко избили десятки тысяч мирных демонстрантов, журналистов и представителей оппозиции, сотни из которых остаются под стражей».

Белорусское государство, в свою очередь, продолжает видеть в США источник военных угроз, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра». На заседании Совета министров обороны ОДКБ 27 апреля в Душанбе (Таджикистан) министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал расширение военного присутствия США в Европе одним из основных источников угроз для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, наиболее актуальными проблемами Восточно-Европейского региона является «развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции».

Санкции


31 марта Государственный департамент США рекомендовал Министерству финансов возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий, которые были «заморожены» после выборов 2015 года. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

В связи с этим МИД Беларуси выпустил заявление, в котором выражает сожаление о решении американской стороны возобновить действие санкций. По мнению белорусской стороны, данный шаг «направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны — одного из столпов белорусской независимости». Кроме этого, в заявлении говорится о том, что Беларусь «резервирует ассиметричный ответ и для американской стороны».

Дело о покушении на Лукашенко


17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. Первоначально фрагменты выступления были показаны в эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ и размещены в телеграм-канале «Пул Первого». По словам Лукашенко, была обнаружена «работа явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР». 

Соединенные Штаты отвергли причастность к попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко. В своем комментарии пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала: «Я могу подтвердить, что нет никаких оснований для этого».

Между тем версию об участии западных спецслужб в подготовке государственного переворота в Беларуси поддерживает и российская сторона. Эту тему в телефонном разговоре с Джо Байденом поднимал и российский президент Владимир Путин.

Прогноз


Эксперты «Минского диалога» считают, что введение в действие санкций против белорусских предприятий еще больше осложнит и без того напряженные двусторонние отношения. Итогом этого шага может быть очередной виток дипломатического кризиса.

Обвинение Минском Соединенных штатов в подготовке государственного переворота и отсутствие дипотношений на уровне послов существенно ограничивают формальные и неформальные каналы коммуникации между двумя странами, что будет негативно сказываться на развитии конфликта.
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