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"Когда человек находится в заложниках, он будет говорить все что угодно, чтобы себя спасти"

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев - о странной пресс-конференции МИД.

"Поразительно, насколько власть, желая показать миру, что тут все добровольно, не надо волноваться и вводить санкции, достигает абсолютно другого эффекта. Потому что каждому, кто смотрел интервью Романа Протасевича с Марковым, каждому, кто смотрел пресс-конференцию, понятно, что это не может быть добровольно, - пишет политик.

- Понятно, что человек находится в заложниках и будет говорить все что угодно, чтобы себя спасти. Если Западу и нужны еще дополнительные эмоциональные аргументы, чтобы принимать решения, которых белорусская власть явно не хочет, то сама белорусская власть дает эти аргументы.

Более того, этим аргументом она показывает, насколько там неадекватно сегодня видят себя, воспринимают себя и думают, как они выглядят в глазах других людей. И эта неадекватность не может быть не замечена".
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