Как сообщила Наталья Мацкевич, ее подзащитный должен заплатить налоговой Советского района почти 258 тыс. рублей. Именно такую сумму насчитала инспекция, решив, что у Тихановского из-за найденных денег вышло превышение доходов над расходами в сумме 1 млн 612 тыс. рублей, пишет afn.by со ссылкой на Белапан.





Заседание состоялось 4 июня и проходило в закрытом режиме. Блогер в жалобе настаивал, что это не его деньги, он не знает об их происхождении, не мог их расходовать, так как находился и до сих пор находится в СИЗО. Мацкевич заявила, что защита обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.





Тихановский находится в заключении с 29 мая 2020 года, когда был задержан в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты. Он настаивает, что деньги подброшены.



