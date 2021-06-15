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Задержан еще один экс-силовик: на Володарке нашелся бывший следователь Егор Вершинин

11 июня был задержан бывший следователь Егор Вершинин. Смысл претензий к нему до сих пор неизвестен.

 
По информации «Нашей Нивы», Вершинин находится на Володарке.

Егор — непубличный человек, в открытом доступе нашлось только это старое фото.

В профиле Егора в Linkedin указано, что он 6 лет и четыре месяца служил в Следственном комитете. 

Известно, что сейчас он работает в IT-компании, которая занимается спортивной аналитикой.

В настоящее время за решеткой находится также бывший следователь Евгений Юшкевич.
НН
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