Задержан еще один экс-силовик: на Володарке нашелся бывший следователь Егор Вершинин
11 июня был задержан бывший следователь Егор Вершинин. Смысл претензий к нему до сих пор неизвестен.
По информации «Нашей Нивы», Вершинин находится на Володарке.
Егор — непубличный человек, в открытом доступе нашлось только это старое фото.
В профиле Егора в Linkedin указано, что он 6 лет и четыре месяца служил в Следственном комитете.
Известно, что сейчас он работает в IT-компании, которая занимается спортивной аналитикой.
В настоящее время за решеткой находится также бывший следователь Евгений Юшкевич.
08:46 15/06/2021
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