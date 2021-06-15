По информации «Нашей Нивы», Вершинин находится на Володарке.





Егор — непубличный человек, в открытом доступе нашлось только это старое фото.





В профиле Егора в Linkedin указано, что он 6 лет и четыре месяца служил в Следственном комитете.





Известно, что сейчас он работает в IT-компании, которая занимается спортивной аналитикой.





В настоящее время за решеткой находится также бывший следователь Евгений Юшкевич.











