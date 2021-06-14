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Что Путин сказал о Беларуси в интервью американцам

Владимир Путин дал интервью NBC (американской телекомпании). Говорил и о Беларуси. Вот основные тезисы.

Фото: kremlin.ru

Российский президент как знал, что в день выхода интервью будет явление СМИ Протасевича. Политик дал понять, что весь этот кейс Ryanair для Кремля не является чем-то важным, пишет Office Life

Я не знал ни о каком лайнере. И о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса.

В то же время Путин сказал, что доверяет официальной версии Минска о добровольной посадке самолета Ryanair.

…Версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все.

И вот еще цитата:

…Вы спросите у пилота. Самое простое — спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают.
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