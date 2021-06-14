СМИ узнали о ссоре Джонсона и Макрона на саммите G7

Эммануэль Макрон (слева) и Борис Джонсон (Фото: Phil Noble / Pool / Reuters)





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон поссорились во время саммита G7 из-за Brexit, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве, пишет РБК.





По данным газеты, Джонсон говорил о переговорах с Северной Ирландией по поводу выхода Британии из ЕС и спросил Макрона, что бы тот сделал, если бы сосиски из Тулузы нельзя было ввозить в Париж.





Макрон заявил на это, по данным The Telegraph, что сравнение некорректно, так как Париж и Тулуза находятся в одной стране. Как пишет газета, французский президент «ошибочно предположил, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании».





Джонсон в разговоре с помощниками выразил недоумение из-за комментария Макрона и позже в разговоре со Sky News намекнул на эту ситуацию, сказав, что некоторым лидерам следует «вбить себе в голову», что Британия — единая страна.





При этом Reuters пишет со ссылкой на источник во французском дипломатическом корпусе, что Джонсон использовал вопрос Brexit, чтобы во время саммита «отвлечь внимание от реальных проблем». По словам собеседника агентства, Макрон сказал ему: «Только не говори, что ты не знал, на что подписываешься».





В субботу Макрон заявил Джонсону о необходимости «перезагрузки» отношений их стран, передает France24 со ссылкой на источник. При этом французский лидер подчеркнул, что такое возможно, если Британия «будет держать свое слово перед европейцами», имея в виду выполнение Лондоном всех условий соглашения о Brexit.





Саммит G7 проходил в Корнуолле. Лидеры стран, входящих в G7, обсуждали борьбу с коронавирусом и изменениями климата, отношения с Россией и Китаем. В итоге они договорились выделить бедным государствам 2,3 млрд доз вакцины от COVID-19, а также ускорить производство и поставки препаратов, выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией и решили сократить улеродные выбросы до нуля не позже 2050 года.







