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Командующий ВВС РБ: Пилот борта Ryanair ждал перехвата в точке разворота на Минск

Командующий ВВС и ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб утверждает, что командир принужденного к посадке в Минске рейса Афина-Вильнюс компании Ryanair был готов к тому, что самолет будет перехвачен белорусским истребителем.


«Командир корабля ожидал, что в точке разворота его будет ждать белорусский истребитель», - заявил сегодня Голуб на пресс-конференции в Минске, пишет АФН.

Свою версию он обосновал тем, что «расчеты по пространственно-временным нормативам» указывают, что точка перехвата самолета Ryanair находилась в небе над Лидой. По словам командующего, именно в этой точке борт ирландской авиакомпании и начал разворот на Минск.

Командующий ВВС представил скриншоты, указывающие, на каком расстоянии находились друг от друга самолет Ryanair и поднятый в воздух МиГ-29, а также заявил, что момент захода на посадку в Национальный аэропорт Минска между пассажирским самолетом и истребителем было 55 км.

"Данные объективного контроля убедительно подтверждают, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было", - заявил Голуб.

Командующий ВВС также обратил на несколько моментов, которые как у него вызывают вопросы, в том числе и к командиру самолета Ryanair.

В частности, он обратил внимание на длительное молчание командира судна в течение 12 минут после входа в воздушное пространство Беларуси. Далее, он отметил, что самолет Ryanair должен был еще за 40 км от Лиды начать снижение для плавного входа в глиссаду, что не было сделано, и над Лидой указанный борт оставался на высоте 11,7 км.

"Почему командир Ryanair в 40 км от Лиды не начал идти снижение, если собирался идти на Вильнюс? Снижения не было!», - сказал Голуб.

Кроме того, генерал-майор Голуб не может понять, почему командир пассажирского судна «развернулся и пошел в аэропорт Минск-2 на основании всего лишь на основании рекомендации диспетчерской службы, а не приказа.

«Почему командир судна за 2-2,5 минуты до границы с Литвой принял решение идти на разворот и полёт в сторону Минска? Ему были выданы только рекомендации, а не приказ», - отметил командующий ВВС и ПВО.

Он также обратил внимание на тот факт, что до сих пор в СМИ так и не появился комментарий командира воздушного судна авиакомпании Ryanair.
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