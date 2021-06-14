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Тышкевич: Торг начался. Если оппозиция ничего не предпримет - транзит власти по сценарию Лукашенко

Сегодня планировалась пресс-конференция беларуских силовиков для журналистов и дипкорпуса. На мероприятие привели Протасевича. И это стало пресс-конференцией Протасевича.

Директор Украинского института будущего Игорь Тышкевич высказал свое мнение, что может значить факт появления на пресс-конференции, посвященной инциденту с захватом самолета, арестованного журналиста Романа Протасевича, летевшего на этом самолете

"Посмотрел внимательно и сделал несколько выводов. Попытался выделить несколько ключевых особенностей, посылов. И определить логику дальнейших процессов", - сопроводил свой видеоанализ Тышкевич.

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"Белорусский партизан"
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