Директор Украинского института будущего Игорь Тышкевич высказал свое мнение, что может значить факт появления на пресс-конференции, посвященной инциденту с захватом самолета, арестованного журналиста Романа Протасевича, летевшего на этом самолете





"Посмотрел внимательно и сделал несколько выводов. Попытался выделить несколько ключевых особенностей, посылов. И определить логику дальнейших процессов", - сопроводил свой видеоанализ Тышкевич.



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