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Навоша: Люди, которых сломали, не будут выигрывать медали

Среди спортсменов, которых заставили оставить свою подпись в поддержку Лукашенко, на самом деле очень мало его искренних сторонников.

Навоша: Люди, которых сломали, не будут выигрывать медали
Медиаменеджер, основатель Sports.ru и Tribuna.com Дмитрий Навоша в эфире канала «Маланка Медиа» рассказал, как изменилась жизнь спортсменов после выборов.

— Поверьте, искренних поклонников Лукашенко очень мало. Гораздо меньше даже, чем среди чиновников, потому что спортсмены в основном молодые люди до 30-40 лет и большинство из них вполне нормально ориентируются в ситуации.

Подписывались большинство, по сути, силой. Людям угрожают снятием зарплаты. Как вы знаете, спортсменов, которые подписали письмо против Лукашенко и против насилия, уволили из сборных, сняли зарплаты и т.д.

Им угрожают армией, еще чем-то, используются разные формы прессинга, которыми принуждают высказывать лояльность к власти.

Вообще, с августа жизнь спортсменов изменилась. Их унижают, заставляя подписываться за Лукашенко. У них сокращается финансирование, потому что государство беднеет на глазах. Для них закрыты зарубежные сборы, потому что невозможно никуда улететь. А до запрета полетов на это не было денег.

В то же время свободные спортсмены, которых поддерживает Фонд спортивной солидарности, выезжали на сборы. Их подготовка к соревнованиям происходит за счет краудфандинга, за счет донатов, которые вносят люди, — отметил Навоша.

Основатель популярных порталов считает, что уничижительное отношение к спортсменам не проходит бесследно для их психики, что закономерно отражается и на результатах.

— Результаты белорусской сборной на чемпионате мира по хоккею — это закономерность того, что происходит в нашей жизни. Спорт — неотъемлемая часть жизни. В Беларуси нет ничего, что становилось бы лучше за последние годы и точно такая же деградация происходит в спорте.

Но отдельное ускорение этой деградации придает как раз попытка использовать спортсменов в своих собственных интересах. Ведь что делают, принуждая угрозами поддерживать Лукашенко? А мы помним, как целыми командами вписывали хоккеистов, футболистов и других спортсменов.

Людей ломают психологически. А спорт — это в значительной степени про волю. Потом некоторые извинялись в своих соцсетях, потому что им было стыдно перед своим окружением, знакомыми. Кто-то отзывал свою подпись. 

Люди, с которыми поступили таким образом, которых сломали, унизили, заставили сделать что-то, за что им стыдно, и особенно те, кто не нашел силы воли этому сопротивляться, это в какой-то степени поломанные люди.  Конечно, они не будут выигрывать ни медали на ЧМ по хоккею, я боюсь, что и Олимпиада предстоящая станет одной из худших для Беларуси, — не исключает Навоша.  

Задержание футболиста Александра Ивулина медиаменеджер назвал безумием, которое может привести к серьезным последствиям.

— Он же помимо того, что журналист и блогер, является еще футболистом клуба «Крумкачы», находится в системе футбола, у него контракт, заявка на чемпионат и т.д. УЕФА до последнего момента являлась чуть ли не единственной федерацией, которая не приняла никаких санкций в отношении белорусского футбола. 

Но, преследуя футболиста, Беларусь пытается получить санкции  УЕФА и лишиться своих команд в Еврокубках. Это абсолютное безумие, но, тем не менее, оно происходит, — сказал основатель Tribuna.com.

Он подчеркнул, в олимпийской хартии не сказано — «спорт вне политики», и напомнил, как спортивное сообщество одним из первых приняло реальные санкции по отношению к Александру  Лукашенко еще осенью, дисквалифицировав белорусский НОК и отменив ряд крупных турниров в Беларуси.

При этом Навоша не считает, что за действия конкретных структур необходимо наказывать абсолютно всех спортсменов.

— На самом деле, спорт и без санкций ЕС довольно четко, ясно и жестко демонстрирует, что репрессии спортсменов никто не потерпит, что в Беларуси никто не в безопасности и это несет угрозу спортивным турнирам, поэтому их не будет внутри страны.

В Олимпийской хартии нигде не записано, что спорт вне политики. Но в спорте все должно определяться именно спортивными выступлениями. Человек должен попадать в сборную именно по своим спортивным критериям, а мы видим огромное количество случаев, когда спортсменов выбрасывают из сборных за их политическую позицию. 

Этого делать нельзя. За это международные федерации наказывали и будут наказывать.

Но при всем этом я не думаю, что они будут наказывать конкретных атлетов, потому что даже спортсменам «людоедских» африканских режимов находили возможность участвовать в соревнованиях и на олимпиадах они выступали под олимпийским флагом.

Я надеюсь, что продолжат наказывать отдельные структуры за конкретные нарушения законов, за преследование спортсменов. Я не сторонник полной изоляции Беларуси из мирового спорта, — подчеркнул Навоша.
Источник: gazetaby.com
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