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Президент потерял сознание просто во время парада

Эдгара Лунгу на правительственном автомобиле доставили в его резиденцию. Он продолжает исполнять обязанности главы государства.

Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке. Об этом сообщило местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.

В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение.

"Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", – говорится в заявлении.




На следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.

По данным местных СМИ, 97-летний Каунда, которого называют основателем национальной государственности, проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. О причинах госпитализации не сообщается.
Источник: korrespondent.net
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