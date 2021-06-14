Протасевич: Мам, пап не переживайте, у меня все отлично
Роман Протасевич назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его избивал Лукашенко, а также заявил, что у него все прекрасно, и с момента его задержания никто его не избивал.
При этом он назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его лично избивал Лукашенко. «Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно».
По его словам, пятна на руках, которые были видны в интервью на ОНТ, — это следы от стяжек.
«Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб», — заявил он.
Он также попросил учитывать чувства его родителей. «Мам, пап не переживайте, у меня все отлично», — обратился он напрямую к родителям и добавил, что они могут безопасно вернуться домой.
Трансляция по ссылке
15:43 14/06/2021
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