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Протасевич: Мам, пап не переживайте, у меня все отлично

Роман Протасевич назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его избивал Лукашенко, а также заявил, что у него все прекрасно, и с момента его задержания никто его не избивал.

При этом он назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его лично избивал Лукашенко. «Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно».

По его словам, пятна на руках, которые были видны в интервью на ОНТ, — это следы от стяжек. 

«Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб», — заявил он.

Он также попросил учитывать чувства его родителей. «Мам, пап не переживайте, у меня все отлично», — обратился он напрямую к родителям и добавил, что они могут безопасно вернуться домой.

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