Протасевич: Мам, пап не переживайте, у меня все отлично

При этом он назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его лично избивал Лукашенко. «Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно».





По его словам, пятна на руках, которые были видны в интервью на ОНТ, — это следы от стяжек.





«Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб», — заявил он.





Он также попросил учитывать чувства его родителей. «Мам, пап не переживайте, у меня все отлично», — обратился он напрямую к родителям и добавил, что они могут безопасно вернуться домой.



