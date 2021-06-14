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МИД Беларуси проводит пресс-конференцию по ситуации с Ryanair - среди участников Роман Протасевич (трансляция)

МИД Беларуси проводит пресс-конференцию об инциденте в самолетом Ryanair. Среди участников пресс-конференции — Роман Протасевич. Его привели в помещение в последний момент.

МИД Беларуси проводит пресс-конференцию по ситуации с Ryanair - среди участников Роман Протасевич (трансляция)

Министерство иностранных дел Беларуси проводит в Национальном пресс-центре брифинг для представителей СМИ, а также аккредитованных в Беларуси иностранных посольств и международных организаций.

Как отмечается на сайте ведомства, кроме сотрудников МИД, приглашены руководители департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров и другие чиновники.

Среди участников брифинга политзаключенный Роман Протасевич. В последнюю минуту его привели в помещение.

Представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз посетовал, что ряд решений со стороны западных партнеров базируется на непроверенной и лживой информации, поэтому пришло время рассказать всю правду, отмечает радио Свабода.
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