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Лукашенко готовится к войне: А почему не научить стрелять студентов?

​Только кто будет воевать на его стороне?

14 июня во время посещения на Витебщине предприятий, производящих ракеты и боеприпасы для стрелкового оружия, Александр Лукашенко заявил о важности обучения населения Беларуси навыкам обращения со стрелковым оружием.

Поскольку есть "значительная часть тех, кто не попадает в армию по призыву", у него возникла идея, чтобы они прошли обучение.

"А почему студентов и других не привлечь и не научить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в трудные времена учиться на поле боя".



Подобные заявления Лукашенко делал и раньше. Он в очередной раз поразмышлял на тему войны. "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? — говорил он. — ...Мир сошел с ума... Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас".
Источник: euroradio.fm
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