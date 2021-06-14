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Аналитик об интервью Макея: Есть отчего понервничать и даже отбросить последние остатки дипломатии

Интервью Макея, в котором он назвал Литву “пигмеем” и в целом как-то уж очень откровенно прошелся по странам Запада – самое интересное политическое событий последних дней.

Аналитик об интервью Макея: Есть отчего понервничать и даже отбросить последние остатки дипломатии
Естественно, если смотреть на него в более широком контексте, считает основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов

И официальный Минск, и белорусское общество, и эмиграция – в ожидании решений по санкциям. Резолюция Европарламента, принятая на прошлой неделе, конечно, официальным решением не является, но совершенно очевидно является очень прозрачным предупреждением о том, что вполне может произойти – перечислен целый список ну очень уж болезненных мер, вплоть до отключения от свифта. 

То, что подобное было зафиксировано в документе одного из органов Евросоюза, пусть пока и на декларативном уровне – это очень тонкий намек о том, что ситуация достигла того уровня, на котором возможно в принципе все.

Внутри Беларуси, как бы не хорохорились пропагандисты, наблюдается множество признаков банальной паники. Только выпады Азаренка чего стоят, но ведь как раз Азаренок-то и есть настоящая “говорящая голова” и то, что он несет – это явно общее настроение. 

Но Макей – не пропагандист, он – прожженный чиновник, и чтобы от такого человека поперло подобное тому, что он начал говорить, официально все еще являясь главой белорусской дипломатии, надо, чтобы происходило что-то уж очень серьезное. И, мало того, что – «происходило что-то серьезное», надо чтобы ни он сам, ни в целом система, в которой он работает, никак и ничем на это серьезно повлиять не могла. 

Только при таких условиях глава МИД, пусть даже и такой страны, как Беларусь, может себе позволить такую риторику: при полном и ясном осознании, что с тобой уже все равно разговаривать никто не будет и можно, что называется, идти вразнос.

Беларусь – в мировой повестке дня. Ситуацию в нашей стране обсуждали на саммите G7. Это, конечно, огромная честь, но в данном случае для властей это слово лучше взять в кавычки. Особая пикантность тут в том, что ситуацию в Беларуси обсуждали в блоке обсуждений, посвященных России. Однако это далеко не все. 

Президент США Байден заявил, что белорусское «воздушное пиратство» будет обсуждаться им со странами Балтии. Больше того – Беларусь так или иначе будет на повестке дня на встрече американского лидера с Путиным. И все это – достаточно серьезная цепочка, поскольку, как видно из пункта первого (обсуждение Беларуси в блоке с Россией), ведущие мировые страны накануне встречи Байдена и Путина согласовали свои позиции.

Когда тебя в мире обсуждают даже не на каждом углу, а конкретно на встречах и мероприятиях сильных мира сего, и общая тональность этих обсуждений – не самая приятная, это очень болезненно. 

Когда все сводится к тому, что ты становишься потенциальным предметом сделки, а судя по вниманию мировых лидеров к Беларуси в контексте общей политики в регионе России, это вполне может быть, - это болезненно вдвойне. 

Когда тебя при этом еще и никто не спрашивает – уже втройне.

Да, тут как раз вышли результаты очередного опроса Chatham House, согласно которому 72% белорусов выступают за расследование милицейского насилия, 90% считают обвинения против Бабарико сфальсифицированными, 64% - за новые выборы, и так далее все в том же духе. Опрос этот проводится, как известно, среди горожан. Однако не надо забывать, что и предприятия находятся в городах. 

Внутреннее недовольство можно гасить силой, используя финансовые и другие ресурсы для удержания карательной машины. Санкциям тоже можно противостоять, имея такой ресурс, как народная поддержка – при таком раскладе они могут общество даже мобилизовать. 

Когда же ситуация обстоит таким образом, что поддержки внутри никакой, власть держится на силе, подпитываемой внешними денежными потоками, которые вот-вот могут быть перекрыты, а «последний союзник», глядишь, еще и сговорится с врагами… 

Тут есть отчего понервничать и даже отбросить последние остатки дипломатии.
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