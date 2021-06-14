Сын за отцом. "Звездный" час Григория Азаренка

Свабода рассказывает об одном из самых заметных сотрудников государственных СМИ, о существовании которого прошлой весной широкой общественности еще ничего не было известно





Отец

Фамилия Азаренка хорошо известна тем, кто смотрел белорусское телевидение в середине 1990-х — начале 2000-х годов. Оно до сих пор сильно связано с образом белорусской государственной пропаганды благодаря Юрию Азаренку, автору скандально известного фильма "Ненависть. Дети лжи". Его показали на белорусском телевидении через год после прихода на пост президента Александра Лукашенко, перед референдумом по изменению символики.





Режиссеру фильма Юрию Азаренку тогда было около 30 лет. До прихода на работу на БТ он успел закончить Академию искусств и какое-то время побыть активистом организации "Славянский собор. Белая Русь"





В фильме Юрия Азаренка проводились параллели между коллаборационистами времен Второй мировой войны и сторонниками Партии БНФ и национальной символики. "Ненависть. Дети лжи" стал для Азаренка-старшего не только началом творческой карьеры, но и причиной личного знакомства с Николаем Статкевичем, который стал одним из "героев" ленты.





"В своем фильме он (Юрий Азаренок. - РС) использовал запрещенный прием-перебивку кадра, - рассказывал сам Николай Статкевич о знакомстве с Азаренком-старшим. - Когда кадр с одним человеком тут же сменяется кадром с отрицательными персонажами. Да, сначала в фильме показывали меня, затем танцующих полицаев времен Отечественной войны. Следом Позняка, потом снова полицаев и так далее.





Поскольку моя семья во время войны пострадала от полицаев, мы восприняли это как оскорбление. Я узнал адрес Азаренка, вызвал его на лестничную площадку и представился. Он сказал, что знает меня. "Тогда ничего объяснять не надо", - сказал я и дал ему пощечину. Это был разговор двух мужчин".





Скандальное увольнение

Фильмы об оппозиции и коллективном Западе Юрий Азаренок снимал еще десять лет. Самыми известными стали "Тайные пружины политики" (перед выборами 2001 года) и "Духовная война" (2006), посвященные Александру Милинкевичу и Александру Козулину. Последнее произведение Азаренка-старшего даже вызвало возмущение Белорусской Православной Церкви, которая запретила показывать его на своих мероприятиях.





В том же 2006 году Юрию Азаренко запретили въезд в США и страны Евросоюза. На тот момент Юрий Азаренок уже был заместителем председателя "Белтелерадиокомпании".





Дальнейшему развитию карьеры помешал международный песенный конкурс "Евровидение". Сначала в 2007 году глава белорусской делегации Юрий Азаренок в результате конфликта получил оплеуху от Филиппа Киркорова (тот руководил подготовкой номера белорусского артиста), а через год в Белграде вообще совершил что-то "несовместимое с пребыванием на государственной службе".





Освобождал Азаренка-старшего от должности лично Лукашенко.





"Разгромили нас на "Евровидении", было определенное расстройство, — рассказывал в 2014 году "Народной воле" сам Азаренок-старший. - Случившееся произошло не из-за болезни или зависимости. Был всего один случай. Да, я попался под горячую руку. Но обид ни на кого не держу - сам виноват".





Чем сейчас занимается телепропагандист 1990 - х и 2000-х

После увольнения с БТ Юрий Азаренок перешел на работу в Администрацию президента, стал чиновником отдела информации и общественных связей.





По информации "Народной Воли", на работу Юрия Азаренка брал сам Шейман, с которым Азаренок-старший хорошо знаком. Он работал пресс-секретарем Генеральной прокуратуры во времена, когда Шейман был генпрокурором, писала «Народная Воля».





Известно также, что Азаренок-старший некоторое время возглавлял телеканал для инвалидов по слуху «Жест-ТВ», входивший в структуру СТВ. Чем занимается сейчас отец Григория Азаренка, доподлинно неизвестно.





Сын

Григорий Азаренок привлек к себе внимание также благодаря сюжетам о деятельности оппозиции. В конце 2019 года на СТВ вышел посвященный парламентским выборам сюжет с участием 23-летнего Азаренка-младшего, в котором он упоминает Сергея Тихановского, а оппонентов действующей власти называет «болтунами» и «клоунами».





О жизни Азаренка-младшего до работы на телевидении известно немного. Он единственный ребенок в семье. Как и отец, окончил Академию искусств по специальности "режиссура".





Академию Юрий Азаренок окончил в 2017 году, его дипломная работа называлась "Солдат Христа", а одним из ее главных персонажей был российский писатель-конспиролог Юрий Воробьевский, автор книг "Черный снег на белом поле. Массовый идиотизм как наукоемкий продукт", " Орден Иуды. Измена не отменяет победу", «Аненербе — оккультный меч рейха» и ряда других.





Как проходила защита дипломной работы Григория Азаренка, в своем Фейсбуке описала кинокритик Мария Костюкович.





После учебы в Академии искусств Григорий Азаренок отслужил в армии, был связистом и получил там звание ефрейтора.





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"Вся правда" о коронавирусе

10 апреля 2020 года на СТВ вышла очередная программа с участием Григория Азаренка. В ней молодой автор назван уже обозревателем. Рассказывает Азаренок-младший на этот раз не о политике, а о коронавирусе, пандемия которого только набирает темп по всей планете.





В расширении заболевания Юрий обвиняет США, которые таким образом решили прекратить развитие выгодной Китаю глобализации. Сам вирус COVID-19 Григорий Азаренок назвал "танцем коронабешенства" и "волной информационной пандемии".





Об простоте отношения пропагандиста к коронавирусу может косвенно свидетельствовать то, что в марте 2021 года Азаренок-младший попытался без маски на лице давать показания в суде по делу переводчицы Ольги Калацкой. Надел ее он только после вмешательства судьи.





Продолжение "Тайных пружин политики" и истории с пощечинами

В посвященном пандемии коронавирусу сюжету Юрий Азаренок активно хвалил позицию Александра Лукашенко (он в то время предлагал лечить болезнь с помощью трактора. - РС), а Беларусь называл едва ли не единственным государством, которое противостоит мировому эпидемическому заговору.





Уже в мае 2020 года Азаренок-младший начинает появляться в эфире СТВ регулярно, его сюжеты посвящены президентской кампании, которая начинает набирать обороты. Как и отец, Азаренок-младший активно сравнивает участников протестов, которые ширятся, с нацистами времен Второй мировой войны.





Новая передача Азаренка-младшего называется "Тайные пружины политики 2.0" - непосредственная отсылка к творчеству отца. Параллели между ними можно провести еще и потому, что в своих сюжетах, кроме борьбы с оппозицией, Азаренок-младший активно разоблачает мировые антибелорусские заговоры.





В сентябре 2020 года именно Григорий Азаренок снимал сюжет в изоляторе на Окрестина. В нем вместе с начальником ЦИП майором Евгением Шапетько Азаренок-младший убеждает, что на Окрестина не могло быть пыток и избиений задержанных за августовские протесты, а условия в изоляторе напоминают общежитие.





История с оплеухами Азаренкам, которой положил начало Николай Статкевич в 1995-м, подхваченная Филиппом Киркоровым в 2007-м, продолжилась 15 ноября 2020 года. В этот день Азаренок-младший снимал сюжет для своей передачи на одном из воскресных маршей в районе проспекта Пушкина. Его быстро узнали и обступили протестующие, а одна из них, переводчица Ольга Калацкая, не сдержалась и ударила Азаренка по лицу.





Азаренок признался, что дело против переводчицы Калацкой инициировал Следственный комитет. Прокурор просил два года "домашней химии"





Правоохранители "искали" Калацкую два месяца, задержали ее только 15 января 2021 года. В конце марта состоялся короткий суд, на котором переводчица призналась в совершенном, но виновной себя так и не назвала.





Пострадавший Григорий Азаренок на суд пришел вместе с оператором. Давая показания, он заявил, что привлекать к ответственности Калацкую не просил, а в том, что происходит в стране, обвинил негосударственные СМИ и Запад.





Суд признал Калацкую виновной и присудил переводчице два года "домашней химии". Пощечина Азаренко-старшему в 199-м для Николая Статкевича закончилась штрафом. Был ли как-то казнен Филипп Киркоров, неизвестно.





Медаль

11 января Григорий Азаренок стал обладателем медали "За отвагу". Указ о награждении подписал лично Лукашенко. В нем утверждалось, что высокая государственная награда дается Азаренко-младшему "за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики".





Старшие и более известные коллеги Азаренка-младшего тем же указом получили менее значимые награды. Автор "СБ" Андрей Муковозчик стал обладателем медали "За трудовые заслуги", а Дмитрий Крят, редактор отдела "СБ", который освещает деятельность Лукашенко, медали Франциска Скорины.





Награду Азаренко-младшему вручал лично Лукашенко.





О повышении по карьерной лестнице Григория Азаренка пока ничего неизвестно. Он по-прежнему остается ведущим и корреспондентом на СТВ.





Латвия, Литва и Эстония запретили ему въезд на свою территорию. На территорию Украины Григорий Азаренок попасть также пока не сможет, он внесен в базу "Миротворец" с формулировкой "за отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела Украины и расширение кремлевской пропаганды".