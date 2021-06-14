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Байден обсудит с лидерами стран Балтии историю о "недавнем воздушном пиратстве в Беларуси"

Президент США Джо Байден проведет на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) встречу с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он встретится на полях саммита с балтийскими президентами <...>", - заявил советник главы администрации США. 

По его мнению, руководители стран Балтии "являются ярким примером демократического [государственного] управления на восточном фланге НАТО". 

Байден намерен обсудить с ними в том числе "вызовы и угрозы", которые, как утверждал Салливан, исходят со стороны России. 

Стороны также рассмотрят вопросы, относящиеся к обеспечению кибербезопасности и новым технологиям, в разработке которых Прибалтика является лидером, убежден представитель Белого дома.

Кроме того, отметил он, на этой встрече речь пойдет о "растущих вызовах" со стороны Китая, "и, конечно, о недавнем воздушном пиратстве в Беларуси". Судя по всему, Салливан имел в виду экстренную посадку в Беларуси пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, полагает ТАСС.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. 

Обычно совещания НАТО на высшем уровне продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры НАТО традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров Североатлантического альянса, однако в этом году такого заседания не будет.
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