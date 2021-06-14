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Желаю, чтоб все! «Система управления превратилась в систему угадывания капризов и желаний»

Позавчера кое-кто отправил в отставку своего верного соратника, чтобы тот смог наконец уделить все свое свободное время семье. А может, не позавчера и, может, даже не в отставку.

Желаю, чтоб все! «Система управления превратилась в систему угадывания капризов и желаний»
Позавчера кое-кто отправил в отставку своего верного соратника, чтобы тот смог наконец уделить все свое свободное время семье. А может, не позавчера и, может, даже не в отставку. Потому что отставленный от управления делами соратник по-прежнему останется главным уполномоченным по Венесуэле, Кубе и странам Африки. И, согласись, это немножко странно. Потому что уделять больше времени семье все-таки проще, управляя делами в Беларуси, чем зачищая хвосты в Африке, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Может белорусским властям просто потребовалось провернуть что-то слишком деликатное, чтобы проворачивать это от своего собственного имени и слишком интимное, чтобы довериться чужому человеку?

Фото: Reuters

Я тут выяснил, что кое-кто считает, будто история с воздушным пиратством была случайностью. Просто так уж вышло, что звезды сложились в роковое для белорусских властей стечение обстоятельств, черный лебедь приземлился на пруд, а бабочка взмахнула крыльями. И что, соответственно, если бы все пошло чуточку иначе, то ЕС и сейчас бы выражал глубокие озабоченности, а белорусский МИД снисходительно объяснял про особенности национальной демократии.

И кое-кто в некотором смысле прав. Полетел бы Протасевич другим маршрутом, и не пришлось бы тормозить никаких самолетов. Но на самом деле история с самолетом – это случайность такого рода, которая неизбежно должна была случиться. Не было бы самолета, так белорусские власти устроили бы себе какое-нибудь другое столь же захватывающее приключение. История с самолетом, может, самое вопиющее, но уж точно не единственное проявление кризиса управления, про который мы с тобой, было дело, уже говорили.

До этого была атомная станция, для которой, как оказалось, трагически не подходят белорусские электросети. Потом лечение невидимого коронавируса водкой, трактором и хоккеем. И я уже не говорю про стабильно многовекторную внешнюю политику хаотического характера.

Потому что система управления превратилась в систему угадывания капризов и желаний. Вот захотел кое-кто себе блогера, и кто посмеет сказать ему: «нельзя»? Не объяснять же в самом деле про общее благо и долгосрочные последствия. Про общее благо только диссиденты всякие рассуждают. Свидетелям стабильности и слов таких знать не положено.

Свидетельствовать стабильность по нынешним временам нужно так, чтобы глаза горели. А практический результат, по сравнению с процессом, никакого значения уже не имеет. Вот когда на днях разноуровневые депутаты решили пожаловаться мировому сообществу на вселенскую несправедливость, они же не ради мирового сообщества старались, а для того, кто чуточку выше бога.

И можно хоть каждый день уточнять полномочия Совета безопасности, лучше от этого все равно не станет. Тут удивительно не то, что они посадили самолет, а вместе с ним опять уронили стабильность. Удивляет на самом деле, что это только сейчас случилось.
udf.name
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