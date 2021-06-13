Лидеры стран G7 пришли к консенсусу о том, как «справиться» с Китаем

По информации неназванного американского чиновника, в коммюнике будет подчеркнут «общий подход», к которому относительно Китая пришли главы государств и правительств США, Британии, Франции, Канады, Германии, Японии и Италии.





Таким образом, оказалась опровергнута информации CNN о том, что среди лидеров G7 существуют разногласия по вопросу Китая. У всех участников трехдневного мероприятия «Большой семерки» было «преимущественно одинаковое понимание», подчеркнул источник агентства, пишет rosbalt.ru

Телеканал ранее утверждал, что США, Британия, Канада и Франция якобы склоняются к тому, чтобы занять более жесткую позицию по отношению к Пекину, в то время как Германия, Италия, а также Евросоюз выступают за то, чтобы «выделить области, в которых с Поднебесной можно сотрудничать».





Таким образом, по данным Reuters, «на встрече достигнуто единодушие по поводу желания указать на нарушения Китаем прав человека и основных свобод». Действия Китая «затрагивают ценности, которые разделяет G7», сошлись во мнении участники объединения.





Они также захотели единого подхода к торговой деятельности Китая. В частности, G7 не нравится, что китайский экспорт идет по «несправедливо низким ценам» и нарушается, вероятно в связи с влиянием на экономику пандемии коронавируса, устойчивость цепочки поставок.





Саммит G7 проходит в Корнуолле (Великобритания). Ранее лидеры «семерки» договорились о выделении миллиарда вакцин беднейшим странам, а также странам со средним уровнем развития экономики.



