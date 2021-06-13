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Суд над политиками Статкевичем, Тихановским и Лосиком будет проходить в закрытом режиме в СИЗО

Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика и остальных фигурантов их уголовного дела, скорее всего, даже не повезут в суд. Об этом сообщает «Наша Ніва».

Политзаключенных собираются судить в закрытом режиме прямо в СИЗО Гомеля. Если так произойдет, это будет не уникальная ситуация. Дела с большим количеством фигурантов рассматривались и в минском СИЗО №1 на улице Володарского, и в СИЗО областных центров, отмечает издание.

Игоря Лосика называли одним из главных "кукловодов" протеста

Николая Статкевича, Сергея Тихановского и Игоря Лосика планируют судить вместе с Владимиром Цыгановичем («MozgOn»), оператором Тихановского Артемом Соковым и модератором соцсетей «Страна для жизни» Дмитрием Поповым. Дело будет рассматривать Гомельский областной суд.

Всем задержанным инкриминируют «организацию массовых беспорядков» (ч. 1 ст. 293 УК РБ). Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу также предъявили обвинение в «разжигании социальной вражды относительно представителей власти и правоохранительных органов» (ч. 3 ст.). 130 УК РБ). Сергея Тихановского, Артема Сокова и Дмитрия Попова обвиняют в «разжигании вражды», а также в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК РБ) и в «угрозах» в адрес председателя Центральной избирательной комиссии (ч. 2 ст. 191 УК РБ).

Все фигуранты дела признаны политическими заключенными.
ИИ/ИР belsat.eu
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