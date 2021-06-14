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Белый дом назвал сферы общих интересов с Россией

США готовы работать в направлениях, выгодных обеим странам, но будут жестко реагировать на все нарушения сотрудничества.

 Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по вопросам стратегической стабильности, гуманитарного доступа в Сирии и темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других направлений. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге с журналистами в самолете по пути из Британии в Бельгию, пишет telegraf.by

 Салливан отметил, что у США есть два «основополагающих элемента» в отношениях с Россией. В первую очередь, Вашингтон обращает внимание на области общих интересов, где стороны могут «работать вместе для достижения результатов».
 
«Посмотрим, что получится. Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», – указал советник американского лидера.

Второй момент заключается в том, США должны четко заявить о нарушениях, которые не намерены терпеть «и в ответ на которые будут давать отпор».

«Мы не можем дать гарантий того, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки, то есть мы ответим, если эта вредоносная деятельность будет продолжаться», – подчеркнул Салливан.

Напомним, президент США Джо Байден после саммита G7 в Великобритании прилетел Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО.

 Через два дня, 16 июня, Байден встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

 Ранее сообщалось, что американский лидер обсудит с союзниками НАТО предстоящие переговоры с российским коллегой.
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