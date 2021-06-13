Беларусь - лидер по преследованию журналистов

В исследование вошли данные по России, Крыму, Беларуси, Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и Украине.

Во всех странах, за исключением Азербайджана, в 2020 году количество атак против медиаработников увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом: с 1,907 до 4,611. Наиболее заметным рост был в Беларуси, России и Украине, говорится в исследовании.

Главным источником угроз для медиаработников являются представители власти: они стоят за физическими атаками в 57% случаев, нефизическими и кибератаками в 52% случаев, и юридическими – в 88% случаев.





За 2020 год в указанных странах погибли 13 медиаработников, 8 из них — россияне.





В Беларуси зафиксировано наибольшее число атак со стороны властей на медиаработников — 1558. В России чуть меньше — 1284.