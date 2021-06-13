Саммит G7: в итоговом заявлении призвали белорусские власти провести новые выборы президента

Страны Группы семи призвали белорусские власти провести новые выборы президента, договорились начать подготовку к введению на глобальном уровне минимального налога на прибыль корпораций в 15% и заявили о намерении сотрудничать с КНР по вопросам изменения климата