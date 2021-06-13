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«Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства», — заявил генсек альянса.





Он добавил, что «Россия — одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, — в столицу другого члена НАТО — Вильнюс».





Все это косвенно указывает на возможную причастность России к этой истории, отметил Столтенберг, пишет rosbalt.ru





Он подчеркнул, что отношения между НАТО и РФ находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны. Генсек альянса уверен, что Москва пытается внести раскол между странами НАТО и влиять на их демократические процессы. К этому, по словам Столтенберга, нужно относиться серьезно, в том числе наращивать оборонный потенциал в киберпространстве, обмениваться развединформацией, сохранять бдительность.





Ранее в МИД России назвали спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к инциденту с Ryanair в Минске.





Напомним, 23 мая власти Белоруссии подняли истребитель и развернули на Минск лайнер, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич. В белорусской столице Протасевича, который основал оппозиционный Лукашенко Telegram-канал, который нельзя навыть, и его подругу Софию Сапегу задержали. Преследование Протасевича связано с тем, что канал был признан белорусскими властями экстремистским ресурсом.



