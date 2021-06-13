+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси разработали санкции против Запада

Власти Беларуси разработали и примут экономические, политические и военные меры в ответ на новые санкции Запада против республики.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ, обнародованном в субботу, 12 июня.

"Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры", - отметил глава МИД.

По словам Макея, западные страны и организации стараются показать, что "от Беларуси исходит угроза региональной и международной безопасности, чтобы оправдать любые методы действия против нее".

При этом министр утверждает, что Минск открыт к диалогу, но не в форме ультиматумов.

"Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной: перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем", - уточнил он.

Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси, пишет gazeta.ua
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]