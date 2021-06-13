Позже стало известно, что Анатолий Лебедько добрался домой на такси. Его вывезли на легковушке в Слепянку лицом вниз.





Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за «участие в несанкционированном мероприятии». Его задержали 14 мая возле суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов. Их обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после выборов.



