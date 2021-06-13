



По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), в этом году в Литву из Беларуси нелегально пытались попасть 329 мигрантов. В основном это граждане Ирака. Власти Литвы считают, что «белорусский режим» хочет наводнить республику нелегалами.





В связи с этим в стране активирован так называемый «план прикрытия» с привлечением армии. На границах будет усилена система слежения и построены специальные палаточные городки для мигрантов, пишет rubaltic.ru

Однако Кащюнасу не хватило принятых правительством мер. Он считает, что на границе с Беларусью нужно построить забор. Это будет «важным элементом сдерживания», считает депутат.

«Может, не на всем участке, может, на болоте не нужен забор. Они (мигранты — прим. RuBaltic.Ru) знают все тропы там (на границе — прим. RuBaltic.Ru), важно оценить, где находится город, дорога и т. д. Здесь может понадобиться помощь специалистов»,— сказал Кащюнас, добавив, что «поднятый» на борьбу с мигрантами дрон и установленные тепловизоры доказали свою эффективность.

Ранее МВД Литвы попросило выделить на охрану границы с Беларусью 11,5 млн евро.



