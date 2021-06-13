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Литовский консерватор Кащюнас предложил построить на границе с Беларусью забор для защиты от мигрантов

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), консерватор Лауринас Кащюнас заявил, что установки систем наблюдений на границе с Беларусью будет недостаточно для борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает BNS.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), в этом году в Литву из Беларуси нелегально пытались попасть 329 мигрантов. В основном это граждане Ирака. Власти Литвы считают, что «белорусский режим» хочет наводнить республику нелегалами.

В связи с этим в стране активирован так называемый «план прикрытия» с привлечением армии. На границах будет усилена система слежения и построены специальные палаточные городки для мигрантов, пишет rubaltic.ru
Однако Кащюнасу не хватило принятых правительством мер. Он считает, что на границе с Беларусью нужно построить забор. Это будет «важным элементом сдерживания», считает депутат.
«Может, не на всем участке, может, на болоте не нужен забор. Они (мигранты — прим. RuBaltic.Ru) знают все тропы там (на границе — прим. RuBaltic.Ru), важно оценить, где находится город, дорога и т. д. Здесь может понадобиться помощь специалистов»,— сказал Кащюнас, добавив, что «поднятый» на борьбу с мигрантами дрон и установленные тепловизоры доказали свою эффективность.
 
Ранее МВД Литвы попросило выделить на охрану границы с Беларусью 11,5 млн евро.
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