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Анатолия Лебедько тайно вывезли с Окрестина на окраину Минска. Он уже домаЖена и друзья стоят около изолятора

Политика должны были освободить сегодня в 10.50 по протоколу задержания. Однако дежурный ЦИП на Окрестина сообщил жене политика Светлане, что в тюрьме его нет, он освобожден, пишет Радио Свобода.

Возле тюрьмы встретить Анатолия Лебедько пришли родные, друзья и коллеги по партии.

Как позже выяснилось, Лебедько тайно вывезли в Окрестина и высадили в микрорайоне Слепянка. Он попросил обычных прохожих вызвать ему такси и так добрался домой. 

Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за «участие в несанкционированном мероприятии». Его задержали 14 мая возле суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов. Их обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после выборов.
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