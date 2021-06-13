На последний вопрос ведущей Светлана Тихановская отвечает, не задумываясь.





— Я смогу вернуться домой тогда, когда дом будет к этому готов, — говорит бывший кандидат в президенты Беларуси, покинувшая страну под давлением властей в августе 2020 года, спустя несколько дней после выборов, и с тех пор живущая в Литве.





Рядом с ней — сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич и директор белорусского «Свободного театра» Николай Халезин. Все трое уехали из Беларуси по политическим мотивам.





Участие в программе Deutsche Welle стало завершающим пунктом программы ее трехдневного визита в Берлин, пишет dw.com. В его рамках она встретилась с депутатами четырех фракций бундестага, представителями правительства, а также побывала на премьере документального фильма о событиях прошлого года в Беларуси в рамках Берлинского кинофестиваля.





Тихановская, с трудом скрывая разочарование, называет международные организации типа ОБСЕ, которые рассматривались в роли возможных посредников в конфликте оппозиции с Лукашенко «хорошими, но не очень эффективными».





Она говорит, что Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций» и призывает ЕС ввести максимально жесткие санкции против режима в Минске. По ее словам, предыдущие пакеты санкций против белорусских властей были «моральными», то есть направленными на обозначение позиций ЕС по вопросу ситуации в Беларуси, но не на причинение серьезного финансового ущерба экономике страны.





По словам Тихановской, ни о каком расколе в рядах белорусской оппозиции говорить не приходится.





— У нас одна цель — добиться ухода Лукашенко и новых выборов, — говорит экс-кандидат в президенты.



