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Тихановская о возвращении в Беларусь: «Вернусь домой, когда дом будет готов»

Политик завершила свой очередной визит в столицу Германии участием в ток-шоу «В самую точку» на Deutsche Welle.

Тихановская о возвращении в Беларусь: «Вернусь домой, когда дом будет готов»
Светлана Тихановская участвует в ток-шоу DW «В самую точку. Фото: Владимир Есипов, dw.com
На последний вопрос ведущей Светлана Тихановская отвечает, не задумываясь.

— Я смогу вернуться домой тогда, когда дом будет к этому готов, — говорит бывший кандидат в президенты Беларуси, покинувшая страну под давлением властей в августе 2020 года, спустя несколько дней после выборов, и с тех пор живущая в Литве.

Рядом с ней — сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич и директор белорусского «Свободного театра» Николай Халезин. Все трое уехали из Беларуси по политическим мотивам.

Участие в программе Deutsche Welle стало завершающим пунктом программы ее трехдневного визита в Берлин, пишет dw.com. В его рамках она встретилась с депутатами четырех фракций бундестага, представителями правительства, а также побывала на премьере документального фильма о событиях прошлого года в Беларуси в рамках Берлинского кинофестиваля.

Тихановская, с трудом скрывая разочарование, называет международные организации типа ОБСЕ, которые рассматривались в роли возможных посредников в конфликте оппозиции с Лукашенко «хорошими, но не очень эффективными».

Она говорит, что Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций» и призывает ЕС ввести максимально жесткие санкции против режима в Минске. По ее словам, предыдущие пакеты санкций против белорусских властей были «моральными», то есть направленными на обозначение позиций ЕС по вопросу ситуации в Беларуси, но не на причинение серьезного финансового ущерба экономике страны.

По словам Тихановской, ни о каком расколе в рядах белорусской оппозиции говорить не приходится.

— У нас одна цель — добиться ухода Лукашенко и новых выборов, — говорит экс-кандидат в президенты.
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