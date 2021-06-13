– Считать, что Джо Байден слабый партнёр по переговорам – отнюдь, многоопытный дед, который стаю собак съел на международных отношениях за последние тридцать лет, – рассуждает Николай Сванидзе на Эхе Москвы. – Кем он только не был – начиная от сенатского комитета по международным делам. Это многоопытный человек, который совершенно, если он спотыкается при входе на трап – это не значит, что у него плохо голова работает. Она у него достаточно работает.



