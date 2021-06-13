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Сванидзе: «Думаю, будет самый жесткий разговор за всю историю контактов первых лиц России и США»

Российский обозреватель и историк прогнозирует о переговорах Путина и Байдена, которые состоятся 16 июня в Женеве.

– Считать, что Джо Байден слабый партнёр по переговорам – отнюдь, многоопытный дед, который стаю собак съел на международных отношениях за последние тридцать лет, – рассуждает Николай Сванидзе на Эхе Москвы. – Кем он только не был – начиная от сенатского комитета по международным делам. Это многоопытный человек, который совершенно, если он спотыкается при входе на трап – это не значит, что у него плохо голова работает. Она у него достаточно работает.

Это будет очень сложный разговор для них обоих. Оба очень сложные переговорщики, и оба отступать не намерены. Видит бог, из обмена любезностями перед встречей, настрой очень жёсткий у обоих. Думаю, это будет самый жёсткий разговор за всю историю этих пар, за всю историю контактов первых лиц нашей страны и Америки, пишет gazetaby.com
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