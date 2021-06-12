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"Малява" прилетела. В квитанции на квартплату напечатан памфлет в адрес оппозиции

Жители Минска вновь получили необычные жировки, на этот раз на них размещен "ответ органов государственной власти на призывы к санкциям".

В частности, авторы текста пишут: "Санкции! Санкции! Старая новая мантра для сбежавших от правосудия уголовников и пестрых западных "демократий". Импортная белорусская оппозиция который месяц обивает пороги больших европейских кабинетов, заискивающе и воровато лебезит перед чиновниками, выпрашивает вожделенные санкции".

Там также отмечается, эти люди не оппозиция: "Реальная оппозиция заботится о стране, а не пытается бросить ее в бурлящий котел социального смятения". "Чем хуже, тем лучше", - лозунг неудачников и предателей. Потому скрывающийся от правосудия Павел Латушко (глава Народного антикризисного управления – Смартпресс) и "еврогастролерша" Тихановская и любой другой санкциофил не имеют ничего общего с оппозицией", - пишут авторы.

В тексте экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская называется "глашатаем, загнанным в рамки собственных амбиций Запада" и "беглой кухаркой".

Далее приводятся цитаты о санкциях Тихановской, Латушко, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, задержанного экс-редактора признанного в Беларуси экстремистского канала Романа Протасевича.

Заканчивается обращение поздравлением белорусов с Днем Независимости (отмечается 3 июля) и 77-летием освобождения Минска.


Ранее необычные жировки жители Минска получали в апреле. Тогда там была размещена информация о "мифах о бело-красно-белом флаге". Позже в "Едином расчетно-справочном центре г. Минска" пояснили, что "порядок безвозмездного размещения на вышеуказанном извещении информации социального характера, направленный на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов, определен соответствующим решением Мингорисполкома. Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер".
smartpress.by
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