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Белорусы в Украине, Польше и Литве 12 июня провели митинги у границы Беларуси, сообщил Telegram-канал Народного антикризисного управления.

Они выдвигали два требования: от ЕС – ускорить введение санкций против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, от нынешней власти Беларуси – вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.







