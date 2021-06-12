Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что ужесточение западных санкций в отношении Минска имеет своей целью вызвать "голодные бунты" в стране.





Запад принял несколько пакетов санкций в отношении Беларуси после протестов, последовавших за президентскими выборами в августе 2020 года. Тема ужесточения санкций с новой силой прозвучала после экстренной посадки самолета Ryanair в минском аэропорту и задержанием оппозиционера Романа Протасевича, пишет Sputnik.





"Абсолютно враждебные высказывания (про санкции - Sputnik), которые заставляют нас задуматься. Без ответа такие высказывания и действия не должны оставаться. Почему это делается? Целью является удушение экономики Беларуси, доведение страны до голодных бунтов, которые должны снести эту власть", - заявил Макей в интервью телеканалу ОНТ, отрывок которого был показан в субботу.





По его словам, а перед белорусской оппозицией некоторым силами на Западе ставится задача возобновить массовые протесты в стране до сентября.





"Нам достоверно известно, что буквально недавно тем (представителям белорусской оппозиции – Sputnik), кто находится в Польше, было четко сказано: "Если до сентября не будет массовых протестов в Беларуси, мы прекратим ваше финансирование". Конечно, они вынуждены реагировать на эту угрозу, связанную с непосредственно их благополучием, и начинать какие-то действия", - добавил глава МИД.





Макей высказал недоумение по поводу заявлений западных политиков о том, что сильные санкции против Беларуси будут в интересах самих граждан республики, которые якобы ждут жестких ограничительных мер. "Представляете, какие кощунственные рассуждения?" – подчеркнул министр.





Кощунство Запада и "беглых"





"Несколько примеров коротких. Мадам президент Эстонии по итогам встречи с известной беглой дамой говорит: "Как я только что была проинформирована, сильные эффективные санкции - это в национальных интересах белорусского народа, и они ждут этих санкций. Это заставит белорусов пострадать, но это не большая цена", - сказал Макей.





"Представляете, какие кощунственные рассуждения?" – подчеркнул министр.





Он привел еще два коротких примера того, как западные политики требуют санкций в отношении Минска. "Мадам министр иностранных дел Нидерландов говорит, что жесткие санкции - это важно и красиво. Я так и представляю: она сидит перед зеркалом, камера стоит записывает, и она красит ногти и говорит "санкции это важно и красиво", - сказал глава МИД. Свою реплику он артистично сопроводил жестами.





"А премьер-министр Нидерландов заявил, что мы не оставим камня на камне от Беларуси, от общества и так далее и тому подобное", - продолжил Макей.





"Абсолютно враждебные высказывания, которые, конечно же, заставляют нас задуматься и без ответа такие высказывания не должны оставаться",- подчеркнул глава белорусской дипломатии.





Макей также вспомнил интервью Романа Протасевича, где он говорит, что целью западных санкций являются удушение экономки Беларуси, голодные бунты, которые "должны смести эту власть". "Кстати, он привел несколько примеров того, как "нищенствуют" некоторые беглые оппоненты власти. Кто-то проживает в квартире за три тысячи евро в месяц. Кто-то в фешенебельном особняке. Но при этом они требуют санкций к своему народу", - сказал министр.















