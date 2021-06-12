Сопредседательница партии Союз-90/зеленые Анналена Бербок

Анналена Бербок





Сопредседательница партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) утверждена в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Ее кандидатуру поддержали 98,5 процента участников партийного съезда, состоявшегося в субботу, 12 июня. Политик поблагодарила соратников за поддержку, расценив результаты голосования как признак солидарности, пишет DW.





"Зеленые" выдвинули своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю. Соперниками Бербок в борьбе за пост главы правительства ФРГ являются кандидат от консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Армин Лашет (Armin Laschet) и кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), действующий министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).





Критик "Северного потока - 2"





Бербок выступает за ускорение темпов отказа от угольной энергетики, который запланирован в ФРГ на 2038 год. Кроме того, сопредседательница "зеленых" критикует действия России в Украине, а также является противником завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".





Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. В нынешнем составе высшего законодательного органа республики "зеленые" располагают 67 местами из 709.



