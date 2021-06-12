Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине





Экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская прибыла в Берлин, где встретилась с представителями парламентских фракций консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых", вела переговоры в МИД Германии и ведомстве федерального канцлера, встречалась (45 минут) с глазу на глаз с кандидатом ХДС в канцлеры Армином Лашетом (Armin Laschet), пишет DW





"С самого начала нашей революции Германия очень активно поддерживает гражданское сообщество, именно в Германии возникла инициатива брать патронаж над политзаключенными и писать им письма, связываться с их родственниками", - сказала Тихановская на пресс-конференции 11 июня.





Отвечая на вопрос DW о темах переговоров с немецкими политиками, она указала на проблему санкций: "После того, как режим Лукашенко стал угрозой не только для Беларуси, но и для других европейских стран, санкционный ответ должен быть максимально жестким, и это касается, прежде всего, секторальных санкций".





Тихановская считает необходимым "обрезать финансовую поддержку режиму", чтобы он не мог больше оплачивать сотрудников силовых структур. А список персональных санкций Тихановская требует значительно расширить, включив в него "судей, которые присуждают нереальные сроки белорусам, прокуроров, сотрудников ОМОНа, людей, связанных с угоном самолета".





Армин Лашет тоже выступает за новые санкции против Минска, называет угон самолета Ryanair "уникальным в своем роде покушением на международное право" и обещает: "Мы не потерпим того, что в центре Европы диктатор таким образом нарушает международное право".





Ни Тихановская, ни Лашет, однако, не конкретизируют, какие именно санкции могли бы вынудить режим Лукашенко пойти на уступки и согласиться на внутриполитический диалог с белорусской оппозицией.





В действительности, сообщили DW информированные источники, речь идет о санкциях против конкретных государственных предприятий в трех отраслях белорусской экономики - о семи фирмах, занимающихся нефтепереработкой, одной сталелитейной и пяти деревообрабатывающих компаниях. В ЕС о введении санкций против этих конкретных предприятий вроде бы уже договорились, но в последний момент, говорят источники DW, почему-то засомневались именно немцы.