+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алексиевич: Лукашенко не заставляет сажать в пятиместную камеру 25 человек, отключать воду для унитаза или заливать пол хлоркой. Это люди сами делают

Светлану Алексиевич поразило, что так много людей в Беларуси оказались согласны быть палачами.

Алексиевич: Лукашенко не заставляет сажать в пятиместную камеру 25 человек, отключать воду для унитаза или заливать пол хлоркой. Это люди сами делают
В пятницу вечером в рамках Берлинского международного кинофестиваля Berlinale состоялась премьера для публики полнометражного документального фильма живущего в Германии белорусского режиссера Алексея Полуяна Courage об августовских событиях после президентских выборов в Беларуси. (Многие переводят название как "Кураж", но сам режиссер считает более правильными варианты "Смелость" или "Отвага"), пишет ex-press.by со ссылкой на DW.
 

Кадр из фильма Courage

"Я уверена, что Courage определенно заслуживает победы на Berlinale", - сказала экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская на пресс-конференции, в которой участвовал и режиссер фильма. Она напомнила о репрессиях, которым подвергаются в Беларуси и деятели искусств. По данным Фонда культурной солидарности, рассказала она, более 55 работников сферы культуры сидят в тюрьме по политическим делам, сотни были уволены, еще сотни отсидели "сутки".

"Прямо сейчас художнику Алесю Пушкину грозит до 12 лет тюрьмы за картину, Алексею Санчуку - барабанщику, который задавал ритм минским протестам в августе присудили 6 лет тюрьмы", - привела примеры Тихановская. По ее словам, с начала августа прошлого года через аресты прошли свыше 35 тысяч белорусов, почти 500 человек признаны политзаключенными и тысячи людей сейчас находятся в тюрьмах.

Полтора часа спустя в том же зале представительства федеральной земли Гессен в Берлине, в котором проходила пресс-конференция, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич скажет об участниках протестов в Беларуси такие слова: "Люди, которые летом 20-го года вышли на улицы, сделали нацию, сделали себя, сделали совершенно новый поворот в истории".

Ответственность на людях искусства, по ее словам, сейчас очень большая, потому что все прежние варианты переосмысления революции применительно к Беларуси не годятся, сказала Алексиевич на подиумной дискуссии со Светланой Тихановской и Алексеем Полуяном.

Светлана Тихановская, Алексей Полуян и Светлана Алексиевич в Берлине
"Беларусь - лаборатория нового взгляда на историю, нового взгляда на сопротивление, мы пытаемся вырваться из баррикады насилия, - размышляла вслух писательница. - Ведь раньше ничего другого в истории не было: добро с кулаками и зло с кулаками… Мы предложили другие способы борьбы, мы сказали: не надо крови, сегодня слишком дорог каждый человек, и никто не хочет умирать… Ненасилие - совершенно новая вещь в нашей истории, и это тем более хорошо оттеняется на фоне брутальности нашей власти". Это все еще только и предстоит осмыслить людям искусства.

А еще поразило Светлану Алексиевич, что так много людей в Беларуси оказались согласны быть палачами и выполнять такую работу даже с вдохновением: "Многое, что они делали, никто их делать не заставлял, никто не заставлял их добивать палками упавшего старика - это было лично его (силовика. - Ред.) зло, его остервенение… Тысячи силовиков, которые служат государству, делают ужасные вещи у себя в тюрьмах, в колониях, в СИЗО. Но за ними ведь не следит каждый день Лукашенко и не заставляет их сажать в пятиместную камеру 25 человек, отключать воду для унитаза или заливать пол хлоркой. Это люди сами делают"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]