В пятницу вечером в рамках Берлинского международного кинофестиваля Berlinale состоялась премьера для публики полнометражного документального фильма живущего в Германии белорусского режиссера Алексея Полуяна Courage об августовских событиях после президентских выборов в Беларуси. (Многие переводят название как "Кураж", но сам режиссер считает более правильными варианты "Смелость" или "Отвага"), пишет ex-press.by со ссылкой на DW.





Кадр из фильма Courage





"Я уверена, что Courage определенно заслуживает победы на Berlinale", - сказала экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская на пресс-конференции, в которой участвовал и режиссер фильма. Она напомнила о репрессиях, которым подвергаются в Беларуси и деятели искусств. По данным Фонда культурной солидарности, рассказала она, более 55 работников сферы культуры сидят в тюрьме по политическим делам, сотни были уволены, еще сотни отсидели "сутки".





"Прямо сейчас художнику Алесю Пушкину грозит до 12 лет тюрьмы за картину, Алексею Санчуку - барабанщику, который задавал ритм минским протестам в августе присудили 6 лет тюрьмы", - привела примеры Тихановская. По ее словам, с начала августа прошлого года через аресты прошли свыше 35 тысяч белорусов, почти 500 человек признаны политзаключенными и тысячи людей сейчас находятся в тюрьмах.





Полтора часа спустя в том же зале представительства федеральной земли Гессен в Берлине, в котором проходила пресс-конференция, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич скажет об участниках протестов в Беларуси такие слова: "Люди, которые летом 20-го года вышли на улицы, сделали нацию, сделали себя, сделали совершенно новый поворот в истории".





Ответственность на людях искусства, по ее словам, сейчас очень большая, потому что все прежние варианты переосмысления революции применительно к Беларуси не годятся, сказала Алексиевич на подиумной дискуссии со Светланой Тихановской и Алексеем Полуяном.





Светлана Тихановская, Алексей Полуян и Светлана Алексиевич в Берлине

"Беларусь - лаборатория нового взгляда на историю, нового взгляда на сопротивление, мы пытаемся вырваться из баррикады насилия, - размышляла вслух писательница. - Ведь раньше ничего другого в истории не было: добро с кулаками и зло с кулаками… Мы предложили другие способы борьбы, мы сказали: не надо крови, сегодня слишком дорог каждый человек, и никто не хочет умирать… Ненасилие - совершенно новая вещь в нашей истории, и это тем более хорошо оттеняется на фоне брутальности нашей власти". Это все еще только и предстоит осмыслить людям искусства.





А еще поразило Светлану Алексиевич, что так много людей в Беларуси оказались согласны быть палачами и выполнять такую работу даже с вдохновением: "Многое, что они делали, никто их делать не заставлял, никто не заставлял их добивать палками упавшего старика - это было лично его (силовика. - Ред.) зло, его остервенение… Тысячи силовиков, которые служат государству, делают ужасные вещи у себя в тюрьмах, в колониях, в СИЗО. Но за ними ведь не следит каждый день Лукашенко и не заставляет их сажать в пятиместную камеру 25 человек, отключать воду для унитаза или заливать пол хлоркой. Это люди сами делают"