Быков ответил на вопрос, останется ли в России

Быков: Кто из нас может предсказать хотя бы завтрашний день?

Фото: dmi_bykov / Instagram





Об этом он сказал в интервью "Медузе", опубликованном 11 июня.

На вопрос журналиста, останется ли он в России, Быков ответил: "Ну что можно ответить на такой вопрос? Кто из нас может предсказать хотя бы завтрашний день? Но вообще-то выступления в России расписаны у меня до середины июля".





Писатель отметил, что после отравления ничем не болел.





"Поистине странно, что за два минувших года у меня не было больше никаких заболеваний, то есть роковой сбой, который мои оппоненты приписывали то инсульту, то диабету, то панкреатиту, никак более себя не проявил. Это какое-то было единичное явление, и это уже действительно странно", – сказал он.





Быков подчеркнул, что считает российского оппозиционера Алексея Навального, которого тоже отравили спецслужбы РФ, героем. По мнению писателя, возвращение Навального из Германии доказывает это.





"Потому что он герой, Лиля, тип поведения такой. Для героя стратегически полезно то, что для антигероя убийственно", – заявил журналистке Быков.





Контекст:

- 16 апреля 2019 года Быкову стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. По прибытии его госпитализировали, в больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание.





- О возможной причастности спецслужб к отравлению Быкова в июне 2021 года сообщили журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider. Они выяснили, что за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (2-я служба ФСБ). Это были Иван Осипов, Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Эта же группа участвовала в отравлении Навального.





- Маршруты передвижений ФСБшников совпадали с региональными поездками Быкова по стране. Журналисты предполагают, что схема отравления могла быть такой же, как и с Навальным: яд нанесли на личные вещи в гостиничном номере отеля Domina, пока Быков был на диктанте в близлежащем кинотеатре. Однако последующие два дня с Быковым все было хорошо и он 15 апреля улетел из Новосибирска в Екатеринбург. Расследователи выдвинули предположение, что ту самую отравленную одежду писатель надел только по прилете в Екатеринбург.





- Двое из представленных в расследовании сотрудников ФСБ – Паняев и Осипов – фигурируют в расследовании журналистов об отравлении Навального. В августе 2020 года они прилетели в Новосибирск, а затем и в Томск вслед за политиком.





- Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.





- В феврале этого года журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ из группы отравителей Навального могут быть причастны к еще одному отравлению – оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.







