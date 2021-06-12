



— На протяжении всего периода правления Лукашенко привластные политологи-идеологии пытались доказать, что белорусский народ ещё не готов ни к свободе, ни к демократии, поэтому авторитарное правление это естественное (временное), даже необходимое явление, — отмечает Павел Усов. — Так называемый переходный этап от пост-тоталитаризма к полноценной демократии, который в нашей стране длиться уже четверть века. Утверждалось, что авторитаризм уйдёт, как-то рассосётся и эволюционирует в демократию, как только общество будет к этому готово. Ну чем не идеальный взгляд на авторитарное правление, нужно только терпеть и ждать, пока авторитарные управленцы не скажут, «народ готов, пора уходить».





В истории нет таких примеров, когда авторитаризмы (диктатуры) по доброй воле трансформировались в демократию, это всегда сопровождал ось трагедиями, в которых народ окончательно демократизировался.





В свою очередь, «специалисты» режима не определяли ни временных рамок для взросления общества, ни критериев, которые позволили бы говорить о том, что общество уже созрело быть свободным. Хотя четверть века, само по себе достаточно. Между тем, власти и те же специалисты делали все, чтобы у общества не возникло никакого желания жить в свободной и демократичной стране. 27 лет они пытались выбить из населения стремление к свободе и демократии, укрепить основы авторитаризма, который начали называть демократией. Но, информационная и идеологическая обработка не сдержала внутреннюю политическую трансформации белорусов. Готовность к свободе проявляется в борьбе, только тот, кто способен сражаться за свободу и демократию демонстрирует, что готов быть свободным.





Сейчас, новое поколение специалистов, пытается доказать, что протест 2020 года является выражением неготовности жить в независимой стране. «Мы даказваем, што не падрыхтаваныя, каб быць паўнавартаснай незалежнай дзяржавай». Это как? И кто это мы? Те, кто у власти не готовы жить в независимой стране, так как народ пытается лишить их этой власти? Или борьба против фальсификаций, насилия, узурпации власти - стала называться неготовностью жить в независимом государстве? Если следовать этой логике получается, хочешь независимости смирись с тиранией, ложью, убийствами, массовыми репрессиями.





Это как раз то, что уничтожает общество и государство. Разве протесты были направлены на подрыв суверенитета или независимости? Наоборот, протест стал выражением независимости, желанием жить в оей свободной стране.





Попытки слить воедино режим Лукашенко и независимость страны и есть подрыв суверенитета и государственности. И те, кто таким образом пытаются «оправдать систему» — уничтожает государственность. Лукашенко и Беларусь это несовместимые вещи. Как и со свободой, 27 лет власть Лукашенко ослабляла основы независимости, национальный дух, интегрировало республику в Союз с Россией и создавала условия для расцвета «русского мира». Фактически суверенитет был лишь картой для торга и манипуляций и никогда не был ценностью для правящего класса. Лишь свободный народ может быть гарантом независимости, и только свободный народ способен дать отпор внешнему врагу.