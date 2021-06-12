Глава КГК и генпрокурор включены в состав Совета безопасности
Александр Лукашенко изменил постоянный состав Совета безопасности. Туда включены генпрокурор и руководитель Комитета госконтроля, сообщает президентская пресс-служба.
Также президент своим новым указом №214 изменил и другие нормы о Совбезе. Например, основная функция этого органа теперь — подготовка предложений главе государства «для принятия им решений по вопросам внутренней и внешней политики в целях обеспечения национальной безопасности и реализации национальных интересов Беларуси». Текст указа пока не опубликован, пишет Office Life.
Как сообщалось ранее, Лукашенко подписал документ о том, что его полномочия могут переходить Совбезу, если президент погиб. До этого постоянными членами стали восемь человек: премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава Администрации президента, госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел и обороны, глава КГБ. Соответственно, сейчас их будет десять.
09:10 12/06/2021
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