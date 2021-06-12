+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

День народного единства выглядит как издевка над памятью белорусов и поляков, пострадавших при разделе Польши – Мигурский

Учрежденный Александром Лукашенко праздник День народного единства обретет свою актуальность в Беларуси только с установлением в стране истинной демократии.

День народного единства выглядит как издевка над памятью белорусов и поляков, пострадавших при разделе Польши – Мигурский
Фото: Facebook Петра Мигурского
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движения «За Свободу» по Могилевской области Петр Мигурский.

«Слишком много наломано дров в политике и экономике, в отношениях между людьми, в приоритетах развития государства. На мой взгляд, нам сначала внутри государства найти консенсус необходимо - сторонники власти противопоставили себя народу, игнорируют исторически сложившиеся национальные символы, усиливают давление на белорусскоязычных граждан. Продолжается "зачистка" демократически настроенных преподавателей ВУЗов - за последнее время в Могилеве уволены 2 профессора, ведущих занятия на родном языке», - пояснил он.

Новый праздник, который решено отмечать 17-го сентября, считает Мигурский, выглядит как «издевка над памятью тех белорусов и поляков, которые в результате раздела Польши испытали на себе “прелести” НКВДшных застенков и концлагерей, прошли через колхозное рабство».

«Поляки и сегодня ощущают прессинг белорусских властей на территории, многие из них прошли через тюрьмы», - добавил он.

В то же время представитель движения «За Свободу» полагает, что Польше не стоит слишком негативно реагировать на факт установления праздника Дня народного единства в Беларуси.

«Белорусы, поляки, литовцы когда-то жили в одном государстве, и крупных столкновений между ними не было. Пока на территорию Речи Посполитой не пришла Россия. Я думаю, что со временем наши народы разберутся с приоритетами и без всяких праздников. Как на западном направлении, так и на восточном», - резюмировал он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]