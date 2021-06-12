«Разгадать тактику Александра Лукашенко нетрудно»

Белорусское телевидение разоблачило Дмитрия Мазепина: провластный минский канал СТВ в рамках аналитический передачи фактически обвинил предпринимателя в финансировании протестов. Первый раз на это намекнул арестованный оппозиционер Роман Протасевич. Однако сам бизнесмен в начале недели все подобные обвинения отверг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Минск должен представить необходимые доказательства подобной деятельности владельца «Уралхима» и «Уралкалия». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Александр Лукашенко верен старой тактике — во всем винить российских олигархов, пишет kommersant.ru.





Государственное телевидение Беларуси посредством политологической аналитической программы с этакими заумными рассуждениями фактически разъяснило, в чем же состоит проступок российского олигарха с белорусскими корнями Дмитрия Аркадьевича Мазепина. Суть в том, что оппозицию он все-таки финансировал, но не так чтобы в открытую, а как бы между прочим, по-тихому и не в больших объемах.





Телевидение, конечно, ничего не утверждает, но как бы размышляет: вот олигарх пытается ловить рыбку в мутной воде, заработать — и материально, и политически. Ведь теоретически противники Лукашенко могут и победить, и тогда он, Мазепин, на коне. Тем более что бизнесмен призывал официальный Минск начать переговоры, а может быть, заодно хотел спровоцировать коллапс экономики и, опять же, заработать на этом.









Далее следует закономерный вывод: олигархи, одумайтесь — вы копаете не под Лукашенко, а под Путина. Потому что и белорусская оппозиция, и российская, и Навальный — это часть одно целого американо-британского мирового заговора с целью ликвидировать наши страны.





В принципе, разгадать тактику Александра Григорьевича Лукашенко нетрудно. Он и Владимир Путин вместе защищают русский и белорусский миры от мировой закулисы. Причем мальчики из Telegram-канала Nexta и арестованный Роман Протасевич — это лишь видимая часть айсберга. Главное — те, кто за ними стоит, а это в первую очередь олигархи. Они окопались в России и раскачивают Беларусь.





Кстати говоря, батька говорит об этом на протяжении практически всех 27 лет своего правления. Как только между странами начинает искрить, кто виноват? Олигархи — это их козни. И как бы совет Кремлю, мол, в окружении у вас враги, хотят поссорить братские страны. А может Лукашенко и арестовать российского же гражданина и держать у себя в тюрьме, как это было с бывшим топ-менеджером «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером. Буквально только что Лукашенко разоблачал очередной подобный заговор перед собственными выборами.





Что касается Мазепина, здесь обращает на себя внимание расстановка декораций. Прямо во время Петербургского международного экономического форума выходит шокирующее интервью арестованного Романа Протасевича — весь цивилизованный мир в ужасе — намекает на Дмитрия Мазепина. Тот явно переживает не самые приятные ощущения. Над предпринимателем нависает тень опалы. Он в центре внимания СМИ, затем публично оправдывается, точнее, отрекается от белорусского протеста. Даже по телекартинке заметно, что на нем буквально лица нет.





В связи со всем этим возникает небольшой вопрос: Кремль давал добро Лукашенко на разоблачение заговорщиков или это его личная инициатива? И не выходит ли он за рамки собственных полномочий?





Прежде всего в той части, что, финансируя белорусскую оппозицию, российский бизнес действует против Путина. Судя по достаточно сухому комментарию Дмитрия Пескова по «делу» Мазепина, можно предположить, что им ничего об этом известно не было. Собственно, четких доказательств проступков бизнесмена так и не представлено. По крайней мере, публично. А рассуждать можно сколько угодно.





Но, как бы то ни было, российские элиты испытали некоторое неудобство. Если ставится общая задача держать их в напряжении, она выполняется.