Time: Большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным проходила на брифингах разведки
Большая часть подготовки президента США Джо Байдена к женевской встрече с президентом России Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки. Об этом сообщает Time со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации.
Ведущей фигурой на ежедневных брифингах разведки был директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, экс-посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде СССР.
Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы – как во время холодной войны.
"Куда бы (Путин – ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит высокопоставленный чиновник администрации.
Основная цель предстоящей встречи – ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость в двусторонних отношениях, "обуздав авантюризм Путина". При этом Байден "планирует жестко говорить в Женеве".
Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что "ясно даст понять" коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров.
Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. По данным Axios, Белый дом якобы отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США. В МИД Польши считают очередность встреч Байдена "ошибкой": говорят, что с Зеленским нужно было встретиться до Путина.
08:54 12/06/2021
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