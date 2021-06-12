







Ведущей фигурой на ежедневных брифингах разведки был директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, экс-посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде СССР.





Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы – как во время холодной войны.





"Куда бы (Путин – ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит высокопоставленный чиновник администрации.





Основная цель предстоящей встречи – ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость в двусторонних отношениях, "обуздав авантюризм Путина". При этом Байден "планирует жестко говорить в Женеве".





Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что "ясно даст понять" коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров.

Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. По данным Axios, Белый дом якобы отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США. В МИД Польши считают очередность встреч Байдена "ошибкой": говорят, что с Зеленским нужно было встретиться до Путина.