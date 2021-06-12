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Королева Великобритании Елизавета II устроила прием для лидеров G7

На встрече также присутствовали принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.

Фото: twitter.com/RoyalFamily .Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7


Королева Великобритании Елизавета II встретилась с лидерами стран Группы семи, сообщает CNN, пишет korrespondent.net.

Королеву на встрече с лидерами G7 в Eden Project сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.

Как известно, лидеры G7 собрались на саммит в британском Корнуолле.

Официальные встречи начнутся 12 июня. Большинство встреч в рамках саммита пройдет за закрытыми дверями, но по итогам саммита будет опубликовано совместное коммюнике.

В последний день саммита 13 июня ожидается пресс-конференция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ожидается, что лидеры G7 подпишут декларацию для избежания повторения пандемии COVID-19 путем реформирования ВОЗ, сокращения сроков разработки вакцины, а также разработки эффективных методов лечения и средств диагностики. 

 
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