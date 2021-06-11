Василия Логвинова задержали за то, что он 7 мая в этом году нанес изображение «Диджеев перемен». Следователи за этот рисунок возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК («Хулиганство»). До задержания Василий Логвинов являлся подозреваемым по cт. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»).





Мурал «диджеев перемен» в квартале Солидарности в минском микрорайоне Запад. Фото от читателей





Правозащитники считают, что нанесение рисунка не привело к повреждению или уничтожению объекта, а материальный ущерб от таких действий явно носил символический характер. Поэтому этот поступок нельзя квалифицировать как хулиганство.





Лишение свободы Василия Логвинова является политически мотивированным.





Правозащитники требуют немедленного освобождения всех политических заключенных и прекращения репрессий в стране.



