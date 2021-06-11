Серый кардинал Шейман: 10 фактов о близком соратнике Лукашенко

Даже в Африке знают, что Шейман — ближайший к Лукашенко человек. За долгую политическую жизнь он сменил несколько высоких государственных постов. Вот чем Виктор Шейман запомнится в Беларуси.

1. Два депутата

Лукашенко и Шейман вместе с самого начала 1990-х. Оба были избраны в Верховный совет 12-го созыва. Через четыре года, в 1994-м Виктор Шейман поддержал Александра Лукашенко в его первой предвыборной кампании.





Шейман давно "стоит на страже" / из газет 1996-го

2. Первое “покушение”

Во время первого в жизни Лукашенко “покушения” на его жизнь Шейман тоже был рядом. Буквально — в одном авто.





СМИ тогда сообщили: за пять дней до первого тура выборов 1994 года по пути из Витебска в райцентр Лиозно автомобиль Лукашенко обстреляли. "Мерседес шёл со скоростью километров 120 в час, когда его обогнала тёмная иномарка. Услышав два хлопка и поняв, что их обстреливают, Титенков в аффекте уронил голову на руль, а когда поднял её, то на шоссе до самого горизонта уже не увидел сигнальных огней машины "злодеев". Он резко затормозил. Остановились на обочине и обнаружили, что левая задняя дверца "Мерседеса" прошита пулей", — восстанавливает события журналистка "Советской Белоруссии".





Однако следственная группа, прибывшая на место происшествия на следующий день, не обнаружила на асфальте следов экстренного торможения. Кроме того, чтобы всадить пулю в дверь так, как она вошла туда, "налётчик" должен был стрелять над крышей иномарки, стоя во весь рост на её подножке. При скорости в 130-140 км в час это вряд ли было возможно.

3. Первый госсекретарь первого Совбеза

Через несколько недель после победы на выборах Александр Лукашенко создаст Совет безопасности. В тот же день Госсекретарем Совбеза станет Виктор Шейман.

4. Пистолет Шеймана

"Вы хотите в 90-е? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань? Я этого не хочу и при мне этого не будет, — вспоминал о тяжёлом времени Лукашенко. — Не будет пока я жив, а не только пока я президент. Я это все на своих плечах вытащил. Сегодня остались один Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ходили, ездили, уничтожая подонков".





Это о борьбе с организованной преступностью, которая тогда лютовала в Беларуси. “Банда Морозова” и другие — грабившие фуры и обложившие данью рынки — были в буквальном смысле устранены физически. Пистолет в руках Шеймана — это не метафора.





5. Когда понадобился новый генпрокурор

В 2000-м году Шеймана назначили генеральным прокурором. Он заменил на этой должности Олега Божелко, который незадолго до того вместе с бывшим руководителем КГБ Владимиром Мацкевичем санкционировали задержание командира СОБР Дмитрия Павличенко.





Пресса тогда писала об “эскадронах смерти” — группе лояльных власти силовиков, которые устраняли оппозиционеров. В 1999-м пропали экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, экс-глава ЦИК Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский. Божелко и Мацкевич хотели расследовать это дело. Но Павличенко вскоре оказался на свободе, Божелко и Мацкевич лишились своих постов. А Шейман оказался в кресле генпрокурора.

6. 15 лет под санкциями

На выборах 2006 года Шейман был руководителем штаба Лукашенко. После того, как протестующих разогнали силовики, а кандидат в президенты Александр Козулин был задержан, Шейман вместе с Лукашенко попал под санкции ЕС и США. И находится под ними до сих пор.

7. Знают даже в Зимбабве

Зато Шейман более чем въездной в другие, довольно сложные страны — на Африканском континенте и в Латинский Америке. В конце мая, когда на западном направлении желающих работать с белорусским режимом осталось на три дня, Лукашенко лично поручил Шейману поискать новые рынки на юге.





В Зимбабве Шеймана прямо называют “главным советником Лукашенко”.

8. Самый главный генерал

Виктор Шейман — боевой офицер, воевал в Афганистане. В настоящее время его звание — генерал-полковник. Это выше, чем у действующего министра обороны Виктора Хренина. который “всего-то” генерал-лейтенант. И то с 2020 года.

9. Управляет делами Лукашенко

С 2013 года Шейман возглавлял Управление делами Лукашенко — и именно оттуда сегодня ушёл в отставку. Управделами — огромная организация, в ведении которой арендная недвижимость, отели, торговые объекты и общепит, национальные парки и многое другое. Ежегодно УДП получает доход, исчисляемый миллиардами рублей.

10. “Серый кардинал”

При этом Виктор Шейман — человек совершенно непубличный. В новостях он появлялся, когда очередной раз приходил к Александра Лукашенко с докладом. А это случалось нечасто — где-то раз в полгода. Не мудрено, что политического долгожителя, последние 8 лет управлявшего делами президента, называют “серым кардиналом”.



