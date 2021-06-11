"Хотите пример - я вам приведу. Мы создавали IT-парк: "Ах, надо, ах, хорошо!" Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране: они уже и на производстве, и в Министерстве обороны, и в Академии наук и так далее. Но мы многие процессы там упустили. И что получили: самые вроде бы продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные - где они оказались? Второй пример - индивидуальные предприниматели. Бывшее Правительство тут бегало, кричали "Ай-ай-ай" и "Ой-ой-ой". И что мы получили? Это нам уроки", - сказал Лукашенко.



