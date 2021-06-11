Тышкевич: Зачем и как Лукашенко шантажирует ЕС мигрантами?
Власти Литвы всё более активно говорят о надвигающемся «кризисе с мигрантами». При этом в качестве виновника проблемы указывают на официальный Минск.
Действительно, количество нелегальных мигрантов, попавших на территорию Литвы в первые месяцы 2021 года уже в разы превосходит число таковых за весь 2020 год: по данным службы охраны госграницы на начало июня речь шла о 312 задержанных. За весь прошлый год таковых было всего лишь 84 человека.
Пункт содержания мигрантов в г. Пабраде, рассчитанный на 240 человек уже переполнен. Власти начали сооружение временного палаточного городка на 350 мест. Но и этих площадей может оказаться мало уже к августу 2021.
Аналитик Игорь Тышкевич пытается разобраться, что происходит.
17:09 11/06/2021
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