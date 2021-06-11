+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко признался, что в его Администрации некому работать

Александр Лукашенко поручил главе Совета Республики Наталье Кочановой заняться контролем качества принимаемых в стране законов

"Хочу еще один хомут на вас повесить, на Совет Республики, который касается принимаемых нами законов. У меня тут система несколько нарушена, и мне приходится очень много самому этим заниматься. Но один человек всего не уследит", - сказал Лукашенко.

Речь, по его словам, идет о контроле за основными нормотворческими документами.

"Когда-то у меня были люди, которые этим занимались. Сейчас они отсутствуют, поэтому придется Совету Республики и вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай Бог, не допустили каких-то ляпов, или кто-то не пропихнул в законодательство того, что сегодня жизнью не востребовано", - отметил он.

"В Совете Республики опытные люди, от производства. Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики и важнейшие документы будут "просвечивать" на предмет жизни, жизнеспособности", - цитирует Лукашенко его пресс-служба
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]